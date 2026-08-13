Preço de Peepo hoje

O preço ao vivo de Peepo (PEEPO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEEPO para USD é de $ 0 por PEEPO.

Peepo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 135,130, com um fornecimento em circulação de 69.42T PEEPO. Nas últimas 24 horas, PEEPO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PEEPO movimentou-se -- na última hora e -0.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Peepo (PEEPO)

Capitalização de mercado $ 135.13K$ 135.13K $ 135.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 135.13K$ 135.13K $ 135.13K Fornecimento Circulante 69.42T 69.42T 69.42T Fornecimento total 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Peepo é $ 135.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PEEPO é 69.42T, com um fornecimento total de 69420000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 135.13K.