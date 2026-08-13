Qual é o preço de hoje de Paradex (DIME)?

O preço em tempo real é R$0.0664684888312903077000, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de 35.23%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de DIME estão em circulação?

A oferta em circulação de DIME é de 221528419.04213348, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Paradex?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de DIME nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Paradex hoje?

A capitalização de mercado está em R$44406159.30894456405000, posicionando Paradex na posição #1931 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente DIME está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Paradex?

A recente variação de preço de 35.23% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.