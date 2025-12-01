Preço de PandaPump hoje

O preço ao vivo de PandaPump (PPUMP) hoje é $ 0.00009158, com uma variação de 1.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PPUMP para USD é de $ 0.00009158 por PPUMP.

PandaPump ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 424,089, com um fornecimento em circulação de 4.63B PPUMP. Nas últimas 24 horas, PPUMP foi negociado entre $ 0.00008994 (mínimo) e $ 0.00009221 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00012239, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007785.

No desempenho de curto prazo, PPUMP movimentou-se -0.08% na última hora e +11.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PandaPump (PPUMP)

Capitalização de mercado $ 424.09K$ 424.09K $ 424.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 424.09K$ 424.09K $ 424.09K Fornecimento Circulante 4.63B 4.63B 4.63B Fornecimento total 4,630,794,165.294351 4,630,794,165.294351 4,630,794,165.294351

