Preço de Ozapay hoje

O preço ao vivo de Ozapay (OZA) hoje é $ 0.0321849, com uma variação de 2.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OZA para USD é de $ 0.0321849 por OZA.

Ozapay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,441,826, com um fornecimento em circulação de 759.59M OZA. Nas últimas 24 horas, OZA foi negociado entre $ 0.03132649 (mínimo) e $ 0.03321458 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04616339, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01547411.

No desempenho de curto prazo, OZA movimentou-se -1.56% na última hora e +3.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ozapay (OZA)

Capitalização de mercado $ 24.44M$ 24.44M $ 24.44M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.08M$ 32.08M $ 32.08M Fornecimento Circulante 759.59M 759.59M 759.59M Fornecimento total 996,889,054.1 996,889,054.1 996,889,054.1

A capitalização de mercado atual de Ozapay é $ 24.44M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OZA é 759.59M, com um fornecimento total de 996889054.1. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.08M.