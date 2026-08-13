Preço de OtherdeedStrategy hoje

O preço ao vivo de OtherdeedStrategy (DEEDSTR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEEDSTR para USD é de $ 0 por DEEDSTR.

OtherdeedStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 221,480, com um fornecimento em circulação de 919.92M DEEDSTR. Nas últimas 24 horas, DEEDSTR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEEDSTR movimentou-se -- na última hora e -11.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.26K.

Informações de mercado de OtherdeedStrategy (DEEDSTR)

Capitalização de mercado $ 221.48K$ 221.48K $ 221.48K Volume (24h) $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 221.48K$ 221.48K $ 221.48K Fornecimento Circulante 919.92M 919.92M 919.92M Fornecimento total 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648

A capitalização de mercado atual de OtherdeedStrategy é $ 221.48K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.26K. A oferta em circulação de DEEDSTR é 919.92M, com um fornecimento total de 919921861.1434648. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 221.48K.