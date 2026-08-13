Preço de OracleBNB hoje

O preço ao vivo de OracleBNB (ORACLE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORACLE para USD é de $ 0 por ORACLE.

OracleBNB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,668.4, com um fornecimento em circulação de 1.00B ORACLE. Nas últimas 24 horas, ORACLE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00335789, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ORACLE movimentou-se -- na última hora e +0.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OracleBNB (ORACLE)

Capitalização de mercado $ 12.67K$ 12.67K $ 12.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.67K$ 12.67K $ 12.67K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de OracleBNB é $ 12.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORACLE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.67K.