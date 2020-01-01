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Principais tokens de Gambling (GambleFi) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Gambling (GambleFi). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
BCGame Coin
BCGame Coin
BC
$ 0.02784031
-0.77%
-0.02%
+2.64%
$ 278.10M
$ 64.95K
2
Shuffle
Shuffle
SHFL
$ 0.299431
-0.30%
0.00%
-1.33%
$ 138.61M
$ 681.20K
3
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.075061
-0.05%
+0.03%
+8.72%
$ 119.89M
$ 609.86K
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07367
+0.10%
-0.55%
-2.36%
$ 101.13M
$ 2.87M
5
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0016078
+0.02%
+33.72%
+31.32%
$ 40.19M
$ 164.30M
6
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003107
+0.26%
-2.17%
+3.02%
$ 30.89M
$ 1.87B
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004368
+0.21%
+0.48%
-5.46%
$ 14.81M
$ 13.59M
8
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.183907
-0.02%
+0.02%
+7.59%
$ 10.15M
$ 50.39K
9
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.04909
+0.93%
-2.55%
-8.70%
$ 8.81M
$ 1.28M
10
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06259
+0.27%
+0.42%
-2.43%
$ 8.24M
$ 906.74K
11
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.0401894
0.00%
--
0.00%
$ 5.14M
$ 533.87
12
Stoked
Stoked
STK
$ 0.050699
+0.10%
-0.01%
-5.77%
$ 5.07M
$ 1.66K
13
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.004407
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+24.43%
$ 3.91M
$ 1.47K
14
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2717
+0.04%
-4.73%
-9.70%
$ 3.77M
$ 206.72K
15
Solcasino Token
Solcasino Token
SCS
$ 0.00121343
-0.06%
-0.04%
-3.16%
$ 3.72M
$ 18.36K
16
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02078
-0.19%
-0.62%
-4.59%
$ 3.70M
$ 2.78M
17
SIX
SIX
SIX
$ 0.00404
-0.25%
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-5.85%
$ 3.42M
$ 55.74M
18
BFG Token
BFG Token
BFG
$ 0.00462467
-0.08%
-0.08%
-2.64%
$ 3.17M
$ 12.44K
19
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.00194
+0.36%
-0.77%
-7.58%
$ 1.94M
$ 8.73M
20
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00213209
0.00%
--
-4.34%
$ 1.41M
$ 574.50
21
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00312001
+0.37%
+0.01%
-8.38%
$ 1.21M
$ 23.76K
22
EarnBet
EarnBet
EBET
$ 0.00020516
0.00%
--
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$ 850.31K
$ 69.94
23
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008114
+0.35%
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$ 848.24K
$ 6.83M
24
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00062766
-0.57%
-0.00%
-2.10%
$ 627.50K
$ 322.48
25
ARC
ARC
ARC
$ 0.000576
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+3.41%
+5.69%
$ 593.28K
$ 245.20K
26
HILO
HILO
HILO
$ 0.00454702
-0.04%
-0.01%
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$ 547.33K
$ 398.68
27
BlockChip
BlockChip
BCP
$ 0.00046635
0.00%
--
-6.95%
$ 466.35K
$ 11.67
28
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02186
-0.09%
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-1.67%
$ 438.84K
$ 2.29M
29
Knockout Games
Knockout Games
GG
$ 0.00038978
-0.16%
-0.00%
-0.94%
$ 389.74K
$ 20.40
30
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00121873
0.00%
-0.05%
-10.81%
$ 379.94K
$ 1.80K
31
Solama
Solama
SOLAMA
$ 0.00054082
-0.01%
-0.00%
-12.41%
$ 365.19K
$ 34.48K
32
Lucky Block
Lucky Block
LBLOCK
$ 2.73E-6
+0.37%
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$ 272.65K
--
33
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
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+0.26%
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$ 252.75K
$ 16.82M
34
Ridotto
Ridotto
RDT
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$ 230.93K
$ 2.64
35
DICE
DICE
$DICE
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$ 228.41K
$ 836.99
36
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.0021661
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+0.00%
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$ 216.61K
$ 2.21
37
Exeedme
Exeedme
XED
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--
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$ 1.17
38
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
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39
Sports Bet
Sports Bet
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40
Bazed Games
Bazed Games
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--
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$ 167.86K
$ 8.19
41
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
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$ 144.94K
$ 2.57K
42
Blockchain Bets
Blockchain Bets
BCB
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--
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$ 15.62
43
BoxBet
BoxBet
BXBT
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--
0.00%
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44
ROLLHUB
ROLLHUB
RHUB
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--
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$ 43.79
45
Bag
Bag
BAG
$ 1.269E-5
+0.24%
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-1.17%
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--
46
Decentral Games ICE
Decentral Games ICE
ICE
$ 0.00030528
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--
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$ 1.52
47
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
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--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
48
POWERBALL
POWERBALL
BALL
$ 5.872E-5
+0.48%
-1.90%
+18.48%
$ 57.52K
--
49
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.19E-6
-3.25%
-3.90%
-5.56%
$ 51.63K
--
50
Hyperbet by Virtuals
Hyperbet by Virtuals
HBET
$ 0.00010103
0.00%
--
-0.39%
$ 51.03K
$ 1.97

Perguntas frequentes

O que são tokens de Gambling (GambleFi) e por que são populares?
Tokens de Gambling (GambleFi) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 68 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $795.85M.
Qual é o token de Gambling (GambleFi) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Gambling (GambleFi) acompanhados na MEXC, GCOIN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 33.72% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Gambling (GambleFi) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 68 tokens de Gambling (GambleFi), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Gambling (GambleFi) incluem BC, SHFL, RLB. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Gambling (GambleFi)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Gambling (GambleFi) é de aproximadamente $795.85M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Gambling (GambleFi), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.