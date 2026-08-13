Qual é o preço atual de Oh no?

Oh no está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -1.34% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como OHNO se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -1.34% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se OHNO está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Oh no está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Blast Ecosystem?

No segmento Meme,Blast Ecosystem, OHNO demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Oh no hoje?

A capitalização de mercado de R$3671860.88347242921000 coloca OHNO no ranking #3192, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente OHNO está sendo negociado?

Oh no gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de OHNO?

Com 10000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.