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Principais tokens de Blast Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Blast Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.734
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
+0.03%
$ 4.49B
$ 1.01M
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 6.79M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,021.76
+0.18%
0.00%
-0.70%
$ 863.22M
$ 27.78K
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08762
+0.54%
-2.82%
-5.27%
$ 813.02M
$ 2.21M
7
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999854
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.09M
$ 1.90M
8
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,037.14
+0.15%
+0.00%
-0.68%
$ 86.61M
$ 14.30K
9
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,009.16
+0.39%
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-0.78%
$ 35.59M
$ 112.91
10
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003407
+0.41%
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-2.44%
$ 34.01M
$ 15.94M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02077
+0.05%
-0.33%
-4.71%
$ 27.18M
$ 4.07M
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.300335
+0.37%
-0.01%
-4.69%
$ 16.12M
$ 136.31K
13
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,308.93
+0.29%
-0.00%
-1.78%
$ 15.93M
$ 8.48K
14
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002431
+0.33%
-1.26%
+0.71%
$ 15.39M
$ 237.14M
15
USDB
USDB
USDB
$ 0.997519
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-0.00%
+0.50%
$ 11.96M
$ 9.02K
16
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.012092
-0.14%
+2.42%
+19.51%
$ 11.35M
$ 5.13M
17
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,959.12
+0.40%
--
-0.91%
$ 7.49M
$ 15.33K
18
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.978555
+0.16%
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$ 7.38M
$ 4.51K
19
Oh no
Oh no
OHNO
$ 7.339E-5
0.00%
+0.30%
-0.76%
$ 733.91K
--
20
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
21
OmniCat
OmniCat
OMNI
$ 4.8E-6
0.00%
-0.50%
+2.35%
$ 218.45K
--
22
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.001357
+0.07%
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$ 179.80K
$ 12.20M
23
PacMoon
PacMoon
PAC
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--
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$ 158.26K
$ 1.10
24
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
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--
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$ 138.95K
$ 1.15
25
Zaibot
Zaibot
ZAI
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--
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$ 96.30K
$ 3.16
26
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
+0.16%
-1.20%
-1.40%
$ 74.41K
--
27
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
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--
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$ 47.63K
$ 15.43
28
OX Coin
OX Coin
OX
$ 1.437E-5
+0.56%
-1.10%
-0.62%
$ 37.61K
--
29
BladeSwap
BladeSwap
BLADE
$ 0.00031994
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--
-1.70%
$ 35.85K
$ 1.16
30
Blast Pepe
Blast Pepe
BEPE
$ 2.55809E-7
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-0.05%
$ 25.58K
--
31
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.006708
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--
$ 14.58M
32
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002742
+0.44%
-1.22%
+15.89%
--
$ 80.21M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Blast Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Blast Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 32 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $17.12B.
Qual é o token de Blast Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Blast Ecosystem acompanhados na MEXC, YOLO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 63.14% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Blast Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 32 tokens de Blast Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Blast Ecosystem incluem LINK, USDE, WEETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Blast Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Blast Ecosystem é de aproximadamente $17.12B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Blast Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.