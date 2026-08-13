Preço de Nuklai hoje

O preço ao vivo de Nuklai (NAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NAI para USD é de $ 0 por NAI.

Nuklai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 323,196, com um fornecimento em circulação de 4.31B NAI. Nas últimas 24 horas, NAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.072314, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NAI movimentou-se -- na última hora e +2.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nuklai (NAI)

Capitalização de mercado $ 323.20K$ 323.20K $ 323.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 750.54K$ 750.54K $ 750.54K Fornecimento Circulante 4.31B 4.31B 4.31B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nuklai é $ 323.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NAI é 4.31B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 750.54K.