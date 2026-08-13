Preço de NoelClaw (NOELCLAW)
O preço ao vivo de NoelClaw (NOELCLAW) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOELCLAW para USD é de $ 0 por NOELCLAW.
NoelClaw ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,994, com um fornecimento em circulação de 100.00B NOELCLAW. Nas últimas 24 horas, NOELCLAW foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, NOELCLAW movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de NoelClaw é $ 33.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NOELCLAW é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.99K.
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de NoelClaw em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de NoelClaw em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de NoelClaw em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de NoelClaw em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|--
|30 dias
|$ 0
|-10.98%
|60 dias
|$ 0
|-48.69%
|90 dias
|--
|--
Em 2040, o preço de NoelClaw pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço em tempo real de NoelClaw hoje?
O preço atual de NoelClaw está em R$, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.
Como é a estrutura diária de preços para NOELCLAW?
NOELCLAW foi negociado entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.
Quanta volatilidade NoelClaw está apresentando hoje?
O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.
Em que zona técnica NOELCLAW está atualmente operando?
A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que NOELCLAW está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.
Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para NoelClaw?
Com uma capitalização de mercado de R$170348.37530964114000, NoelClaw ocupa a posição #7700, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.
Quanta atividade comercial NOELCLAW tem registrado recentemente?
O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.
Como NoelClaw se compara ao seu ATH e ao seu ATL?
O seu ATH é de R$, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.
Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de NOELCLAW?
Os fatores centrais incluem a oferta circulante (100000000000.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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