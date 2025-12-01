Preço de Neza hoje

O preço ao vivo de Neza (SN99) hoje é $ 0.666497, com uma variação de 7.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN99 para USD é de $ 0.666497 por SN99.

Neza ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,026,448, com um fornecimento em circulação de 1.54M SN99. Nas últimas 24 horas, SN99 foi negociado entre $ 0.618952 (mínimo) e $ 0.644012 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.91, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.422352.

No desempenho de curto prazo, SN99 movimentou-se +4.26% na última hora e +2.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Neza (SN99)

Capitalização de mercado $ 1.03M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.03M Fornecimento Circulante 1.54M Fornecimento total 1,540,064.562417986

