Preço de Naitzsche hoje

O preço ao vivo de Naitzsche (NAI) hoje é $ 0, com uma variação de 1.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NAI para USD é de $ 0 por NAI.

Naitzsche ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,177, com um fornecimento em circulação de 999.39M NAI. Nas últimas 24 horas, NAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02166225, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NAI movimentou-se -- na última hora e +5.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Naitzsche (NAI)

Capitalização de mercado $ 23.18K$ 23.18K $ 23.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.18K$ 23.18K $ 23.18K Fornecimento Circulante 999.39M 999.39M 999.39M Fornecimento total 999,390,186.227201 999,390,186.227201 999,390,186.227201

A capitalização de mercado atual de Naitzsche é $ 23.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NAI é 999.39M, com um fornecimento total de 999390186.227201. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.18K.