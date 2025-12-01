Preço de MetaMask USD hoje

O preço ao vivo de MetaMask USD (MUSD) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MUSD para USD é de $ 1.0 por MUSD.

MetaMask USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,853,803, com um fornecimento em circulação de 25.82M MUSD. Nas últimas 24 horas, MUSD foi negociado entre $ 0.997989 (mínimo) e $ 1.002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.085, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.925488.

No desempenho de curto prazo, MUSD movimentou-se -0.06% na última hora e -0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MetaMask USD (MUSD)

Capitalização de mercado $ 25.85M$ 25.85M $ 25.85M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.85M$ 25.85M $ 25.85M Fornecimento Circulante 25.82M 25.82M 25.82M Fornecimento total 25,820,597.502436 25,820,597.502436 25,820,597.502436

