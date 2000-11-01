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Principais tokens de Linea Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Linea Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,734.84
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.754
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.561
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
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$ 864.80M
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9
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.452
+0.21%
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$ 510.20M
$ 205.57K
10
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08327
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$ 117.51M
$ 663.20K
11
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
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12
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99957
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$ 1.85M
13
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
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$ 92.47M
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14
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.73
-0.07%
-0.00%
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$ 86.68M
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15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
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--
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$ 62.07M
$ 26.84
16
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
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17
AnkrNetwork
AnkrNetwork
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18
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LINEA
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19
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
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$ 32.04M
$ 247.92K
20
MetaMask USD
MetaMask USD
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$ 0.999217
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$ 26.20M
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21
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.101
-0.20%
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22
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
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23
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Wrapped POL
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24
Ryze
Ryze
RYZE
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26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,312.54
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$ 15.96M
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27
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,840.46
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28
Fantom Bomb
Fantom Bomb
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-1.11%
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$ 4.20M
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29
evaUSDT
evaUSDT
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--
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$ 50.85
31
Ethos Reserve Note
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32
Symbiosis
Symbiosis
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33
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34
Etherex Liquid Staking Token
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iZUMi Finance
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Wefi
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Bazaars
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Etherex
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ScamFari
ScamFari
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Linda
Linda
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Impermax
Impermax
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Yellow Duckies
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Sidus
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SpartaDEX
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Metavault Trade
Metavault Trade
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Lynex
Lynex
LYNX
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50
evaETH
evaETH
EVAETH
$ 1,929.05
0.00%
--
0.00%
$ 29.03K
$ 367.55

Perguntas frequentes

O que são tokens de Linea Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Linea Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 58 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $101.84B.
Qual é o token de Linea Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Linea Ecosystem acompanhados na MEXC, STG apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.25% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Linea Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 58 tokens de Linea Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Linea Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Linea Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Linea Ecosystem é de aproximadamente $101.84B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Linea Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.