Preço de magics hoje

O preço ao vivo de magics (MAGICS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAGICS para USD é de $ 0 por MAGICS.

magics ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,483.37, com um fornecimento em circulação de 100.00B MAGICS. Nas últimas 24 horas, MAGICS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MAGICS movimentou-se -- na última hora e +1.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de magics (MAGICS)

Capitalização de mercado $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de magics é $ 19.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAGICS é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.48K.