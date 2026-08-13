Preço de Lynex hoje

O preço ao vivo de Lynex (LYNX) hoje é $ 0, com uma variação de 1.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LYNX para USD é de $ 0 por LYNX.

Lynex ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 53,395, com um fornecimento em circulação de 109.51M LYNX. Nas últimas 24 horas, LYNX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.484584, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LYNX movimentou-se -0.17% na última hora e -2.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 233.77.

Informações de mercado de Lynex (LYNX)

Capitalização de mercado $ 53.40K$ 53.40K $ 53.40K Volume (24h) $ 233.77$ 233.77 $ 233.77 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 223.13K$ 223.13K $ 223.13K Fornecimento Circulante 109.51M 109.51M 109.51M Fornecimento total 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021

A capitalização de mercado atual de Lynex é $ 53.40K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 233.77. A oferta em circulação de LYNX é 109.51M, com um fornecimento total de 457646113.3634021. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 223.13K.