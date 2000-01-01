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Principais tokens de Automated Market Maker (AMM) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Automated Market Maker (AMM). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.559
+0.79%
-6.11%
-11.78%
$ 2.21B
$ 192.81K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
+0.42%
-0.75%
+4.17%
$ 509.50M
$ 207.36K
3
Curve
Curve
CRV
$ 0.2608
+0.19%
-1.36%
+20.23%
$ 395.71M
$ 5.43M
4
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4125
+0.44%
-1.22%
-4.12%
$ 392.77M
$ 158.55K
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.332
+0.76%
-1.04%
-1.48%
$ 227.09M
$ 161.80K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6354
+0.81%
+0.30%
+3.45%
$ 171.07M
$ 88.40K
7
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14919
-0.39%
-1.54%
-13.01%
$ 148.44M
$ 521.06K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08326
+0.49%
-0.49%
-0.20%
$ 117.51M
$ 663.13K
9
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0356
+0.60%
-1.32%
-4.31%
$ 62.85M
$ 56.11K
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1601
+0.44%
-1.77%
-3.02%
$ 46.09M
$ 344.39K
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01022
+0.10%
-21.11%
-9.11%
$ 38.11M
$ 36.09M
12
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.1909
+0.44%
-2.79%
-27.36%
$ 36.41M
$ 476.24K
13
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.02348197
0.00%
--
0.00%
$ 35.22M
$ 1.46
14
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.03323E-7
-0.38%
+0.10%
-12.39%
$ 34.97M
--
15
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2593
+0.43%
-0.65%
-2.15%
$ 27.98M
$ 232.81K
16
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3007
-0.30%
-1.89%
-3.73%
$ 26.61M
$ 206.87K
17
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02987
+0.03%
-0.96%
+4.41%
$ 23.20M
$ 1.89M
18
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.101
+0.10%
-1.75%
-0.88%
$ 21.14M
$ 479.86K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01057
+0.28%
-3.65%
-6.22%
$ 19.95M
$ 5.51M
20
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.06801
-0.29%
-2.63%
+0.06%
$ 15.73M
$ 1.13M
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.755
+0.73%
-0.05%
+6.03%
$ 15.01M
$ 15.75K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0.02784
+1.21%
-0.43%
+9.97%
$ 12.65M
$ 2.09M
23
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.0225
+0.31%
-3.19%
+0.18%
$ 9.92M
$ 2.79M
24
balancer
balancer
BAL
$ 0.10502
-0.73%
-3.04%
-4.93%
$ 7.23M
$ 563.20K
25
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.51994
0.00%
-0.00%
+3.41%
$ 6.85M
$ 1.10
26
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.00803
-0.14%
+1.34%
+1.51%
$ 6.14M
$ 8.08M
27
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003024
+0.77%
-2.04%
-7.78%
$ 5.23M
$ 5.75M
28
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0.417406
+0.27%
-0.02%
-6.46%
$ 4.17M
$ 17.81K
29
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007852
+0.28%
+0.70%
-2.93%
$ 3.90M
$ 6.88M
30
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01831578
+4.76%
-0.03%
-6.23%
$ 2.42M
$ 55.29K
31
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01913
-0.52%
-3.58%
-7.86%
$ 2.14M
$ 2.58M
32
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0.01945
0.00%
+0.31%
+1.68%
$ 1.60M
$ 268.72K
33
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.108461
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-5.00%
$ 1.60M
$ 38.25K
34
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00281602
+0.37%
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$ 1.33M
$ 1.80K
35
Cream
Cream
CREAM
$ 0.419835
0.00%
-0.01%
-2.78%
$ 1.23M
$ 218.13
36
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.099519
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-5.04%
$ 1.08M
$ 79.81
37
Netswap
Netswap
NETT
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$ 884.34K
$ 1.23K
38
Saber
Saber
SBR
$ 0.00030772
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$ 817.87K
$ 1.11K
39
Hydrex
Hydrex
HYDX
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$ 638.73K
$ 19.34K
40
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
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41
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00069851
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$ 550.01K
$ 5.76K
42
Turbos Finance
Turbos Finance
TURBOS
$ 8.164E-5
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--
43
Blackhole
Blackhole
BLACK
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+0.53%
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44
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
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$ 34.73
45
Ferro
Ferro
FER
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--
46
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
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$ 16.82K
47
Biswap
Biswap
BSW
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+0.13%
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0.00%
$ 177.68K
$ 340.84
48
ApeBond
ApeBond
ABOND
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+0.14%
-0.00%
+8.35%
$ 150.71K
$ 71.38
49
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00036166
+1.00%
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$ 147.37K
$ 86.29
50
Timeswap
Timeswap
TIME
$ 0.00032065
0.00%
--
0.00%
$ 112.23K
$ 318.36

Perguntas frequentes

O que são tokens de Automated Market Maker (AMM) e por que são populares?
Tokens de Automated Market Maker (AMM) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 64 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $4.65B.
Qual é o token de Automated Market Maker (AMM) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Automated Market Maker (AMM) acompanhados na MEXC, FER apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Automated Market Maker (AMM) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 64 tokens de Automated Market Maker (AMM), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Automated Market Maker (AMM) incluem UNI, CAKE, CRV. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Automated Market Maker (AMM)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Automated Market Maker (AMM) é de aproximadamente $4.65B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Automated Market Maker (AMM), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.