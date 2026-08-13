Preço de Luka Modric hoje

O preço ao vivo de Luka Modric (MODRIC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MODRIC para USD é de $ 0 por MODRIC.

Luka Modric ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,654, com um fornecimento em circulação de 874.95M MODRIC. Nas últimas 24 horas, MODRIC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00122779, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MODRIC movimentou-se -- na última hora e +3.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 18.37.

Informações de mercado de Luka Modric (MODRIC)

Capitalização de mercado $ 100.65K$ 100.65K $ 100.65K Volume (24h) $ 18.37$ 18.37 $ 18.37 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115.03K$ 115.03K $ 115.03K Fornecimento Circulante 874.95M 874.95M 874.95M Fornecimento total 999,948,439.246035 999,948,439.246035 999,948,439.246035

A capitalização de mercado atual de Luka Modric é $ 100.65K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 18.37. A oferta em circulação de MODRIC é 874.95M, com um fornecimento total de 999948439.246035. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115.03K.