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Principais tokens de Sports por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Sports. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01254
+0.08%
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$ 130.27M
$ 8.88M
2
FLOW
FLOW
FLOW
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$ 54.50M
$ 1.92M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3467
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$ 36.14M
$ 160.56K
4
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
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0.00%
+5.18%
$ 20.00M
$ 4.77K
5
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.589
+0.93%
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-0.06%
$ 13.60M
$ 38.35K
6
OG
OG
OG
$ 2.482
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-6.52%
$ 11.68M
$ 31.04K
7
Overtime
Overtime
OVER
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8
FIGHT
FIGHT
FIGHT
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9
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
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$ 8.00M
$ 1.69M
10
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
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11
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
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12
AS Roma
AS Roma
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13
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
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14
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
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15
Scor
Scor
SCOR
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16
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
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17
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
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18
Juventus
Juventus
JUV
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19
SWEAT
SWEAT
SWEAT
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$ 4.72M
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20
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
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$ 4.55M
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21
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
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22
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
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23
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
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$ 199.43K
24
Avalon
Avalon
AVL
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InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
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26
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
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27
OneFootball Credits
OneFootball Credits
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28
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
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29
Argentine Football
Argentine Football
ARG
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$ 732.23K
30
Karate Combat
Karate Combat
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--
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32
Napoli Fan Token
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33
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
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Spain
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Italian National Football Team Fan Token
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37
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Step App
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South Africa Fan Token
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Sevilla Fan Token
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TeamPL Token
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Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
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+0.19%
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$ 308.98K
$ 510.56K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Sports e por que são populares?
Tokens de Sports representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 85 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $397.80M.
Qual é o token de Sports com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Sports acompanhados na MEXC, KARATE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 17.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Sports existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 85 tokens de Sports, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Sports incluem CHZ, FLOW, FB. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Sports?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Sports é de aproximadamente $397.80M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Sports, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.