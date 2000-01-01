Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Fan Token por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Fan Token. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3472
+0.67%
+0.52%
+2.36%
$ 36.14M
$ 160.56K
2
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.096
0.00%
0.00%
+5.18%
$ 20.00M
$ 4.77K
3
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5917
+0.93%
+5.86%
-0.06%
$ 13.60M
$ 38.35K
4
OG
OG
OG
$ 2.479
0.00%
-2.59%
-6.52%
$ 11.68M
$ 31.04K
5
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003897
-1.21%
+4.99%
+5.76%
$ 8.02M
$ 31.79M
6
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.966625
+0.16%
-0.01%
-2.54%
$ 8.00M
$ 1.69M
7
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4916
+0.12%
-3.74%
-3.78%
$ 7.92M
$ 115.85K
8
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4709
0.00%
-0.78%
-2.30%
$ 7.59M
$ 120.52K
9
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8506
+0.01%
-1.37%
-1.39%
$ 7.35M
$ 66.18K
10
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3151
-0.25%
-0.81%
-0.81%
$ 6.76M
$ 178.93K
11
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2623
-0.08%
-0.38%
-2.23%
$ 6.64M
$ 207.93K
12
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4271
-0.49%
-2.53%
-8.56%
$ 5.56M
$ 127.41K
13
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3597
-0.06%
+0.06%
-2.68%
$ 4.86M
$ 161.19K
14
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3045
+0.53%
-1.20%
-3.70%
$ 4.76M
$ 173.20K
15
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3448
+0.41%
-1.77%
-5.61%
$ 4.55M
$ 153.82K
16
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1648
0.00%
-0.72%
-0.96%
$ 3.70M
$ 339.29K
17
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2654
0.00%
-0.34%
-1.23%
$ 3.62M
$ 199.43K
18
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01611
0.00%
-4.90%
-4.17%
$ 2.60M
$ 3.49M
19
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2085
+0.14%
-0.67%
-1.93%
$ 2.58M
$ 261.57K
20
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.213037
+0.17%
-0.00%
+6.40%
$ 1.80M
$ 244.82K
21
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.107968
+13.77%
+0.12%
+9.20%
$ 1.44M
$ 275.35K
22
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07677
-0.16%
-2.20%
-4.69%
$ 1.43M
$ 732.23K
23
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281826
0.00%
--
-1.04%
$ 1.28M
$ 10.00
24
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2043
0.00%
-2.48%
-7.09%
$ 1.18M
$ 255.89K
25
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08093
-0.71%
-0.45%
+0.19%
$ 1.05M
$ 677.17K
26
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.16382
-0.08%
-0.05%
-10.64%
$ 1.03M
$ 37.64K
27
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.096367
0.00%
-0.01%
-3.72%
$ 790.21K
$ 25.11K
28
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.059708
-1.39%
-0.01%
-4.53%
$ 790.19K
$ 18.66K
29
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.140125
-0.01%
-0.00%
-3.55%
$ 676.81K
$ 116.11K
30
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.224255
-1.05%
-0.05%
-8.36%
$ 552.98K
$ 151.66K
31
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.122984
-1.28%
-0.06%
-9.69%
$ 458.73K
$ 166.61K
32
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.053214
0.00%
+0.01%
+1.04%
$ 412.40K
$ 211.17K
33
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05373
-0.82%
-0.73%
-0.51%
$ 408.20K
$ 1.00M
34
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.151046
0.00%
-0.00%
-3.63%
$ 392.71K
$ 46.61K
35
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06008
+0.10%
-2.52%
-4.89%
$ 385.47K
$ 889.80K
36
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053609
-0.78%
0.00%
+0.21%
$ 367.20K
$ 6.93K
37
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.02023
+0.20%
+0.80%
-0.98%
$ 364.05K
$ 2.70M
38
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
0.00%
$ 334.92K
$ 1.48
39
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1082
0.00%
+0.19%
-0.46%
$ 308.98K
$ 510.56K
40
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.100972
0.00%
0.00%
+1.11%
$ 279.71K
$ 54.53K
41
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001563
+0.26%
-2.31%
-5.22%
$ 252.75K
$ 16.82M
42
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.080045
0.00%
-0.05%
-11.41%
$ 192.10K
$ 8.29K
43
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.073993
0.00%
+0.04%
+8.27%
$ 179.18K
$ 319.67
44
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
$ 0.060663
0.00%
+0.04%
+14.83%
$ 139.51K
$ 5.82K
45
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01851
0.00%
-5.22%
-2.63%
$ 129.55K
$ 3.02M
46
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01770587
0.00%
-0.00%
-3.60%
$ 120.01K
$ 2.05K
47
Luka Modric
Luka Modric
MODRIC
$ 0.00011504
0.00%
-0.00%
+2.86%
$ 100.65K
$ 18.37
48
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.01579001
0.00%
-0.20%
-35.23%
$ 80.61K
$ 985.16
49
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01262702
0.00%
-0.29%
-31.77%
$ 78.81K
$ 2.69K
50
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.01696935
0.00%
-0.26%
-31.41%
$ 70.36K
$ 2.23K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Fan Token e por que são populares?
Tokens de Fan Token representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 63 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $183.62M.
Qual é o token de Fan Token com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Fan Token acompanhados na MEXC, BFT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 15.58% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Fan Token existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 63 tokens de Fan Token, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Fan Token incluem FB, VATRENI, ATM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Fan Token?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Fan Token é de aproximadamente $183.62M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Fan Token, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.