Preço de Lenny hoje

O preço ao vivo de Lenny (LENNY) hoje é --, com uma variação de 2.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LENNY para USD é de -- por LENNY.

Lenny ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 249,774, com um fornecimento em circulação de 961.54M LENNY. Nas últimas 24 horas, LENNY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00220577, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LENNY movimentou-se +8.64% na última hora e -10.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lenny (LENNY)

Capitalização de mercado $ 249.77K$ 249.77K $ 249.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 249.77K$ 249.77K $ 249.77K Fornecimento Circulante 961.54M 961.54M 961.54M Fornecimento total 961,538,134.797673 961,538,134.797673 961,538,134.797673

