Preço de Ledgity Token hoje

O preço ao vivo de Ledgity Token (LDY) hoje é $ 0.00849826, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LDY para USD é de $ 0.00849826 por LDY.

Ledgity Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 315,034, com um fornecimento em circulação de 37.07M LDY. Nas últimas 24 horas, LDY foi negociado entre $ 0.00844749 (mínimo) e $ 0.00853152 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.110451, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00250145.

No desempenho de curto prazo, LDY movimentou-se -- na última hora e +3.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ledgity Token (LDY)

Capitalização de mercado $ 315.03K$ 315.03K $ 315.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 637.37K$ 637.37K $ 637.37K Fornecimento Circulante 37.07M 37.07M 37.07M Fornecimento total 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ledgity Token é $ 315.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LDY é 37.07M, com um fornecimento total de 75000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 637.37K.