Preço de KOLZ hoje

O preço ao vivo de KOLZ (KOLZ) hoje é $ 0, com uma variação de 0.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KOLZ para USD é de $ 0 por KOLZ.

KOLZ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,450.41, com um fornecimento em circulação de 5.25B KOLZ. Nas últimas 24 horas, KOLZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00164097, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KOLZ movimentou-se -- na última hora e -0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KOLZ (KOLZ)

Capitalização de mercado $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K Fornecimento Circulante 5.25B 5.25B 5.25B Fornecimento total 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KOLZ é $ 13.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KOLZ é 5.25B, com um fornecimento total de 9500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.94K.