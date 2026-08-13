Preço de Kind Cat Token hoje

O preço ao vivo de Kind Cat Token (KIND) hoje é $ 0, com uma variação de 3.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIND para USD é de $ 0 por KIND.

Kind Cat Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 221,106, com um fornecimento em circulação de 932.84M KIND. Nas últimas 24 horas, KIND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00305749, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KIND movimentou-se +0.15% na última hora e +2.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.61K.

Informações de mercado de Kind Cat Token (KIND)

Capitalização de mercado $ 221.11K$ 221.11K $ 221.11K Volume (24h) $ 1.61K$ 1.61K $ 1.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 221.11K$ 221.11K $ 221.11K Fornecimento Circulante 932.84M 932.84M 932.84M Fornecimento total 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046

A capitalização de mercado atual de Kind Cat Token é $ 221.11K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.61K. A oferta em circulação de KIND é 932.84M, com um fornecimento total de 936457365.1872046. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 221.11K.