Preço de Keyboard Cat hoje

O preço ao vivo de Keyboard Cat (KEYCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 10.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KEYCAT para USD é de $ 0 por KEYCAT.

Keyboard Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,925, com um fornecimento em circulação de 997.84M KEYCAT. Nas últimas 24 horas, KEYCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0090355, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KEYCAT movimentou-se -0.39% na última hora e -5.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Keyboard Cat (KEYCAT)

Capitalização de mercado $ 39.93K$ 39.93K $ 39.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.93K$ 39.93K $ 39.93K Fornecimento Circulante 997.84M 997.84M 997.84M Fornecimento total 997,836,308.39 997,836,308.39 997,836,308.39

A capitalização de mercado atual de Keyboard Cat é $ 39.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KEYCAT é 997.84M, com um fornecimento total de 997836308.39. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.93K.