Preço de Kasta hoje

O preço ao vivo de Kasta (KASTA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KASTA para USD é de $ 0 por KASTA.

Kasta ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 190,127, com um fornecimento em circulação de 765.44M KASTA. Nas últimas 24 horas, KASTA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.13, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KASTA movimentou-se -- na última hora e +0.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.59.

Informações de mercado de Kasta (KASTA)

Capitalização de mercado $ 190.13K$ 190.13K $ 190.13K Volume (24h) $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 372.46K$ 372.46K $ 372.46K Fornecimento Circulante 765.44M 765.44M 765.44M Fornecimento total 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0

A capitalização de mercado atual de Kasta é $ 190.13K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.59. A oferta em circulação de KASTA é 765.44M, com um fornecimento total de 1499516764.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 372.46K.