Tokens de exchanges centralizadas (CEX) são ativos digitais nativos emitidos e operados por plataformas de negociação de criptomoedas. Esses tokens utilitários oferecem aos detentores benefícios exclusivos dentro do ecossistema da exchange, como descontos em taxas de negociação e acesso a launchpads de tokens. Seu valor está intimamente ligado ao crescimento de usuários, ao volume de negociação e ao sucesso geral da exchange emissora.
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