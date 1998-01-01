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$1,000,000 TradFi Gala
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Principais tokens de exchanges centralizadas (CEX) por capitalização de mercado

Tokens de exchanges centralizadas (CEX) são ativos digitais nativos emitidos e operados por plataformas de negociação de criptomoedas. Esses tokens utilitários oferecem aos detentores benefícios exclusivos dentro do ecossistema da exchange, como descontos em taxas de negociação e acesso a launchpads de tokens. Seu valor está intimamente ligado ao crescimento de usuários, ao volume de negociação e ao sucesso geral da exchange emissora.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 612.84
+0.22%
-0.47%
+3.92%
$ 82.44B
$ 16.48K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.5
+0.96%
+0.04%
-2.56%
$ 8.75B
$ 839.17K
3
OKB
OKB
OKB
$ 103.106
+1.41%
+9.47%
+18.71%
$ 2.18B
$ 1.57K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04674
+0.11%
-0.17%
-12.03%
$ 2.09B
$ 2.41M
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001827
-0.27%
-0.11%
+1.33%
$ 1.65B
$ 28.90B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.66944
-0.13%
+2.10%
+4.03%
$ 1.17B
$ 78.73K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.5919
-0.09%
-1.53%
+0.43%
$ 887.39M
$ 7.93K
8
Gate
Gate
GT
$ 6.76
+0.15%
+0.01%
+2.11%
$ 720.70M
$ 1.01M
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7276
+0.28%
+0.43%
+0.28%
$ 469.55M
$ 97.13K
10
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6309
-0.01%
-2.13%
+0.74%
$ 149.93M
$ 1.04M
11
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.887011
+0.15%
+0.04%
+7.02%
$ 143.75M
$ 2.98M
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13.05
0.00%
--
0.00%
$ 124.10M
$ 306.61K
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3821
-0.68%
+0.87%
-11.47%
$ 95.32M
$ 187.21K
14
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0896
0.00%
-4.38%
+3.46%
$ 67.18M
$ 27.23K
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2
+0.10%
+0.40%
-1.28%
$ 65.71M
$ 328.47K
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08381
-0.02%
+0.79%
-1.85%
$ 28.75M
$ 674.28K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 6.8
0.00%
+0.00%
+0.44%
$ 27.21M
$ 199.03K
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09391
+0.96%
-1.05%
-2.77%
$ 21.14M
$ 665.37K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01057
+0.28%
-3.65%
-6.22%
$ 19.95M
$ 5.51M
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0.057149
+0.30%
-0.00%
+12.31%
$ 19.40M
$ 489.23K
21
MAX
MAX
MAX
$ 0.25504
+0.01%
-0.04%
-2.74%
$ 17.58M
$ 57.30K
22
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0.00578219
+0.41%
+0.00%
-1.31%
$ 17.06M
$ 8.86K
23
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0.059946
0.00%
--
-0.01%
$ 16.76M
$ 13.79
24
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0.171556
0.00%
--
0.00%
$ 13.72M
$ 3.34K
25
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01104
0.00%
+5.85%
-1.69%
$ 13.27M
$ 4.11K
26
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.00076
-0.39%
-17.01%
-38.57%
$ 11.46M
$ 846.13M
27
Huobi
Huobi
HT
$ 0.100546
+0.23%
+0.03%
+14.73%
$ 11.00M
$ 349.41
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.04968
+0.16%
-3.10%
-5.76%
$ 9.61M
$ 1.52M
29
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0.02295525
0.00%
--
0.00%
$ 6.48M
$ 20.03
30
LCX
LCX
LCX
$ 0.01469662
-0.02%
-0.01%
-8.80%
$ 3.77M
$ 73.55K
31
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0.0026958
-1.15%
-0.06%
+6.39%
$ 2.70M
$ 40.02K
32
Niza
Niza
NIZA
$ 0.001296
0.00%
-0.31%
+2.94%
$ 2.09M
$ 56.96K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0.0046817
+0.17%
+0.03%
+50.80%
$ 1.03M
$ 32.77K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02946
-0.10%
+11.25%
+5.71%
$ 883.80K
$ 6.46M
35
Nominex
Nominex
NMX
$ 0.0023366
+0.05%
0.00%
+0.47%
$ 523.77K
$ 49.40
36
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
$ 1.81E-6
0.00%
-0.20%
-1.63%
$ 491.41K
--
37
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.04785694
-0.41%
-0.18%
-27.32%
$ 251.77K
$ 319.69K
38
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0.355879
+0.14%
+0.01%
+0.61%
$ 248.72K
$ 561.19K
39
Quan2um
Quan2um
$QNTM
$ 0.0003373
+0.10%
+0.04%
-12.41%
$ 242.52K
$ 25.12K
40
Bitcointry Token
Bitcointry Token
BTTY
$ 0.00058631
+0.17%
+0.10%
+47.21%
$ 225.89K
$ 4.50K
41
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
$ 0.00283072
0.00%
--
0.00%
$ 192.49K
$ 17.13
42
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0.00024839
0.00%
--
+0.71%
$ 190.13K
$ 1.59
43
DEW
DEW
DEW
$ 0.00016781
+0.18%
+0.03%
+12.65%
$ 167.81K
$ 1.11K
44
KONA
KONA
KONA
$ 7.77
+0.78%
+0.12%
+12.12%
$ 134.24K
$ 1.30K
45
ARI
ARI
ARI
$ 0.00018193
0.00%
--
-14.69%
$ 87.26K
$ 256.28
46
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 1.98
-0.50%
-0.00%
-4.35%
$ 80.70K
$ 55.76
47
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3.327E-5
0.00%
-66.30%
0.00%
$ 23.83K
--
48
ZND Token
ZND Token
ZND
$ 0.00011868
0.00%
+0.01%
+21.44%
$ 21.18K
$ 78.19
49
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5.985E-5
0.00%
+1.20%
+1.15%
$ 19.54K
--
50
4TB Coin
4TB Coin
4TB
$ 0.00022959
0.00%
--
0.00%
$ 16.07K
$ 206.66

Perguntas frequentes

Para que servem os tokens de exchanges centralizadas (CEX)?
Tokens de exchanges centralizadas (CEX) são ativos digitais proprietários emitidos por plataformas de negociação de criptomoedas. Esses tokens são usados principalmente para oferecer aos traders descontos em taxas de transação, níveis VIP mais altos e acesso exclusivo a novos lançamentos de tokens.
Como o volume de negociação da exchange afeta o valor de um token CEX?
Um volume de negociação consistentemente alto indica crescimento rápido da plataforma, o que geralmente aumenta a demanda de mercado por tokens CEX, à medida que mais usuários ativos compram os tokens para reduzir suas taxas diárias de negociação.
Qual é o objetivo dos mecanismos de queima de tokens em tokens de exchanges centralizadas?
Exchanges centralizadas frequentemente utilizam uma parte da receita de negociação da plataforma para recomprar e destruir permanentemente (queima) tokens CEX. Esse mecanismo deflacionário reduz a oferta em circulação, potencialmente aumentando a escassez do token ao longo do tempo.
Os tokens de exchanges centralizadas (CEX) são considerados ativos digitais descentralizados?
Não. Tokens de exchanges centralizadas (CEX) estão profundamente ligados à entidade corporativa centralizada que os emitiu. O sucesso de mercado de um token CEX depende fortemente do desempenho do negócio e da conformidade regulatória dessa exchange específica.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Centralized Exchange (CEX) Token, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.