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Principais tokens de Crypto Card Issuer por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Crypto Card Issuer. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04672
+0.11%
-0.17%
-12.03%
$ 2.09B
$ 2.41M
2
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7267
+0.28%
+0.43%
+0.28%
$ 469.55M
$ 97.13K
3
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00104724
-0.87%
+0.11%
+21.11%
$ 1.05M
$ 9.83K
4
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.002246
0.00%
+23.68%
-26.94%
$ 555.24K
$ 1.14M
5
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00294226
0.00%
--
-5.49%
$ 227.92K
$ 2.15
6
PLUS
PLUS
PLUS
$ 6.84
0.00%
--
0.00%
$ 136.83K
$ 1.46
7
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015499
+0.47%
-0.31%
+2.37%
--
$ 279.37M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Crypto Card Issuer e por que são populares?
Tokens de Crypto Card Issuer representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 7 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.56B.
Qual é o token de Crypto Card Issuer com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Crypto Card Issuer acompanhados na MEXC, BXX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 23.68% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Crypto Card Issuer existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 7 tokens de Crypto Card Issuer, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Crypto Card Issuer incluem CRO, NEXO, KARMA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Crypto Card Issuer?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Crypto Card Issuer é de aproximadamente $2.56B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Crypto Card Issuer, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.