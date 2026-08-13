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O preço ao vivo de just a frog hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de FROG é de 25,763 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FROG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de just a frog hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de FROG é de 25,763 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FROG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de just a frog (FROG)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 FROG para USD

$0.00002576
$0.00002576$0.00002576
-8.50%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de just a frog (FROG)
Última atualização da página: 2026-08-13 17:08:35 (UTC+8)

Preço de just a frog hoje

O preço ao vivo de just a frog (FROG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FROG para USD é de $ 0 por FROG.

just a frog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,763, com um fornecimento em circulação de 999.96M FROG. Nas últimas 24 horas, FROG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.169194, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FROG movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de just a frog (FROG)

$ 25.76K
$ 25.76K$ 25.76K

--
----

$ 25.76K
$ 25.76K$ 25.76K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,459.231422
999,963,459.231422 999,963,459.231422

A capitalização de mercado atual de just a frog é $ 25.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FROG é 999.96M, com um fornecimento total de 999963459.231422. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.76K.

Histórico de preço de just a frog USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.169194
$ 0.169194$ 0.169194

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

0.00%

0.00%

Histórico de preços de just a frog (FROG) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de just a frog em USD foi de $ 0.0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de just a frog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de just a frog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de just a frog em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0.00.00%
30 dias$ 00.00%
60 dias$ 00.00%
90 dias----

Previsão de preço para just a frog

Previsão de preço de just a frog (FROG) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de FROG em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de just a frog (FROG) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de just a frog pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço just a frog pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de FROG para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de just a frog.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de just a frog (FROG)

Site oficial

Categoria :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Sobre just a frog

Qual é o preço atual ao vivo de just a frog?

just a frog está cotado a R$, apresentando uma variação de preço de 0.0% nas últimas 24 horas.

Quanta atividade comercial está visível hoje?

Um total de R$-- foi negociado em exchanges importantes, indicando uma participação ativa no mercado e liquidez contínua.

Quão líquido é o mercado de FROG?

A pontuação de liquidez de --/100 reflete quão profundos são os livros de ordens, quão eficientemente grandes ordens podem ser executadas e quão estreitos são os spreads nos principais pares de negociação.

O que indica a faixa diária de negociação?

A variação de preço entre R$ e R$ destaca os níveis atuais de volatilidade e o impulso intradiário.

Qual é a posição atual de just a frog no mercado?

Atualmente, ocupa a posição de número #626, apoiada por uma capitalização de mercado de R$129136.65793578204000.

Que papel desempenha a oferta na estabilidade do preço?

A oferta circulante de 999963459.231422 tokens influencia diretamente o comportamento dos preços, especialmente durante períodos de demanda elevada ou escassez.

Quais fatores influenciam o perfil de liquidez de just a frog?

A liquidez depende da atividade dos criadores de mercado, da diversidade dos pares de negociação, da profundidade das exchanges e do envolvimento do ecossistema da rede --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre just a frog

Última atualização da página: 2026-08-13 17:08:35 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o just a frog (FROG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

$0.01500
$0.01500$0.01500

-47.38%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02091
$0.02091$0.02091

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up

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$0.2730
$0.2730$0.2730

+12.34%

DAPPOS

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$0.28787
$0.28787$0.28787

-11.85%

The Toad Pepe

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$0.008840
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-8.67%

Principais altas

Principais altas do dia

Bitway

Bitway

BTW

$0.252518
$0.252518$0.252518

+15.24%

aPriori

aPriori

APR

$0.49978
$0.49978$0.49978

+15.85%

Lorenzo Protocol

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$0.03972
$0.03972$0.03972

+9.12%

Fluence

Fluence

FLT

$0.0018885
$0.0018885$0.0018885

+3.64%

BluWhale AI

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BLUAI

$0.012893
$0.012893$0.012893

+6.58%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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