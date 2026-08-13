Preço de just a frog hoje

O preço ao vivo de just a frog (FROG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FROG para USD é de $ 0 por FROG.

just a frog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,763, com um fornecimento em circulação de 999.96M FROG. Nas últimas 24 horas, FROG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.169194, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FROG movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de just a frog (FROG)

Capitalização de mercado $ 25.76K$ 25.76K $ 25.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.76K$ 25.76K $ 25.76K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,963,459.231422 999,963,459.231422 999,963,459.231422

A capitalização de mercado atual de just a frog é $ 25.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FROG é 999.96M, com um fornecimento total de 999963459.231422. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.76K.