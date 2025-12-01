Preço de Just a Circle hoje

O preço ao vivo de Just a Circle (CRCL) hoje é $ 0.00004124, com uma variação de 1.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRCL para USD é de $ 0.00004124 por CRCL.

Just a Circle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 40,938, com um fornecimento em circulação de 999.89M CRCL. Nas últimas 24 horas, CRCL foi negociado entre $ 0.00004094 (mínimo) e $ 0.00004694 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00426581, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003728.

No desempenho de curto prazo, CRCL movimentou-se -0.53% na última hora e -12.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Just a Circle (CRCL)

Capitalização de mercado $ 40.94K$ 40.94K $ 40.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.94K$ 40.94K $ 40.94K Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,885,960.243419 999,885,960.243419 999,885,960.243419

A capitalização de mercado atual de Just a Circle é $ 40.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRCL é 999.89M, com um fornecimento total de 999885960.243419. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.94K.