Preço de JupUSD hoje

O preço ao vivo de JupUSD (JUPUSD) hoje é $ 0.999155, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUPUSD para USD é de $ 0.999155 por JUPUSD.

JupUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,482,606, com um fornecimento em circulação de 49.52M JUPUSD. Nas últimas 24 horas, JUPUSD foi negociado entre $ 0.998743 (mínimo) e $ 0.999796 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.023, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.124871.

No desempenho de curto prazo, JUPUSD movimentou-se +0.01% na última hora e +0.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.73M.

Informações de mercado de JupUSD (JUPUSD)

Capitalização de mercado $ 49.48M$ 49.48M $ 49.48M Volume (24h) $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.48M$ 49.48M $ 49.48M Fornecimento Circulante 49.52M 49.52M 49.52M Fornecimento total 49,524,792.508154 49,524,792.508154 49,524,792.508154

A capitalização de mercado atual de JupUSD é $ 49.48M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.73M. A oferta em circulação de JUPUSD é 49.52M, com um fornecimento total de 49524792.508154. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.48M.