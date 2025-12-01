Preço de ResearchHub hoje

O preço ao vivo de ResearchHub (RSC) hoje é $ 0.2298, com uma variação de 0.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RSC para USD é de $ 0.2298 por RSC.

ResearchHub ocupa atualmente a posição #482 em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RSC. Nas últimas 24 horas, RSC foi negociado entre $ 0.2267 (mínimo) e $ 0.2337 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.5109694213523286, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.003447549525926296.

No desempenho de curto prazo, RSC movimentou-se -0.18% na última hora e +8.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.83K.

Informações de mercado de ResearchHub (RSC)

Classificação No.482 Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 56.83K$ 56.83K $ 56.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 229.80M$ 229.80M $ 229.80M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de ResearchHub é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.83K. A oferta em circulação de RSC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 229.80M.