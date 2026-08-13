Qual é o preço em tempo real de JPYSC hoje?

O preço atual de JPYSC está em R$0.0314491345633026528000, com uma variação de -0.00% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para JPYSC?

JPYSC foi negociado entre R$0.0314230696399138368000 e R$0.0315716898280827588000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade JPYSC está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica JPYSC está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que JPYSC está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para JPYSC?

Com uma capitalização de mercado de R$647942466.91363582680000, JPYSC ocupa a posição #1459, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial JPYSC tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como JPYSC se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.0322512825805934652000, enquanto o ATL é de R$0.0306125006473743300000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de JPYSC?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (1000000000.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Stablecoins,Ethereum Ecosystem,JPY Stablecoin e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.