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O preço ao vivo de JPYSC hoje é 0.00627416 USD. A capitalização de mercado de JPYSC é de 129,265,710 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JPYSC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de JPYSC hoje é 0.00627416 USD. A capitalização de mercado de JPYSC é de 129,265,710 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JPYSC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de JPYSC (JPYSC)
Última atualização da página: 2026-08-13 17:05:54 (UTC+8)

Preço de JPYSC hoje

O preço ao vivo de JPYSC (JPYSC) hoje é $ 0.00627416, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JPYSC para USD é de $ 0.00627416 por JPYSC.

JPYSC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 129,265,710, com um fornecimento em circulação de 1.00B JPYSC. Nas últimas 24 horas, JPYSC foi negociado entre $ 0.00626896 (mínimo) e $ 0.00629861 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00643419, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00610725.

No desempenho de curto prazo, JPYSC movimentou-se -0.00% na última hora e -0.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de JPYSC (JPYSC)

$ 129.27M
$ 129.27M$ 129.27M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 129.27M
$ 129.27M$ 129.27M

1.00B
1.00B 1.00B

20,602,864,447.99999
20,602,864,447.99999 20,602,864,447.99999

A capitalização de mercado atual de JPYSC é $ 129.27M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de JPYSC é 1.00B, com um fornecimento total de 20602864447.99999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 129.27M.

Histórico de preço de JPYSC USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00626896
$ 0.00626896$ 0.00626896
Mínimo 24h
$ 0.00629861
$ 0.00629861$ 0.00629861
Máximo 24h

$ 0.00626896
$ 0.00626896$ 0.00626896

$ 0.00629861
$ 0.00629861$ 0.00629861

$ 0.00643419
$ 0.00643419$ 0.00643419

$ 0.00610725
$ 0.00610725$ 0.00610725

-0.00%

-0.00%

-0.97%

-0.97%

Histórico de preços de JPYSC (JPYSC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de JPYSC em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de JPYSC em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de JPYSC em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de JPYSC em USD foi de $ -0.000000002059645827.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.00%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ -0.000000002059645827-0.00%

Previsão de preço para JPYSC

Previsão de preço de JPYSC (JPYSC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de JPYSC em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de JPYSC (JPYSC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de JPYSC pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço JPYSC pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de JPYSC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de JPYSC.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre JPYSC

Qual é o preço em tempo real de JPYSC hoje?

O preço atual de JPYSC está em R$0.0314491345633026528000, com uma variação de -0.00% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para JPYSC?

JPYSC foi negociado entre R$0.0314230696399138368000 e R$0.0315716898280827588000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade JPYSC está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica JPYSC está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que JPYSC está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para JPYSC?

Com uma capitalização de mercado de R$647942466.91363582680000, JPYSC ocupa a posição #1459, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial JPYSC tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como JPYSC se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.0322512825805934652000, enquanto o ATL é de R$0.0306125006473743300000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de JPYSC?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (1000000000.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Stablecoins,Ethereum Ecosystem,JPY Stablecoin e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre JPYSC

Última atualização da página: 2026-08-13 17:05:54 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o JPYSC (JPYSC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

$0.01500
$0.01500$0.01500

-47.38%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02119
$0.02119$0.02119

+0.56%

up

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$0.2722
$0.2722$0.2722

+12.01%

DAPPOS

DAPPOS

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$0.28607
$0.28607$0.28607

-12.40%

The Toad Pepe

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TOAD

$0.008880
$0.008880$0.008880

-8.26%

Principais altas

Principais altas do dia

Bitway

Bitway

BTW

$0.251934
$0.251934$0.251934

+14.98%

aPriori

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$0.50037
$0.50037$0.50037

+15.98%

Lorenzo Protocol

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$0.04026$0.04026

+10.60%

Stupid Faces

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$0.012802$0.012802

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