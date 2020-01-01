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Principais tokens de JPY Stablecoin por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor JPY Stablecoin. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.0062712
-0.02%
0.00%
-0.69%
$ 129.20M
--
2
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00625847
0.00%
-0.00%
-0.29%
$ 55.11M
$ 88.70K
3
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00627645
0.00%
+0.00%
+5.06%
$ 6.35M
$ 1.26K
4
Convertible JPY Token
Convertible JPY Token
CJPY
$ 0.00453764
-0.03%
+0.00%
-0.77%
$ 964.78K
$ 2.33K
5
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.0063633
0.00%
--
+1.11%
$ 74.55K
$ 19.34
6
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00615396
0.00%
+0.01%
-0.02%
$ 46.98K
$ 157.93

Perguntas frequentes

O que são tokens de JPY Stablecoin e por que são populares?
Tokens de JPY Stablecoin representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $191.75M.
Qual é o token de JPY Stablecoin com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de JPY Stablecoin acompanhados na MEXC, JPYT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de JPY Stablecoin existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de JPY Stablecoin, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de JPY Stablecoin incluem JPYSC, JPYC, GYEN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria JPY Stablecoin?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de JPY Stablecoin é de aproximadamente $191.75M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor JPY Stablecoin, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.