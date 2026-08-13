Preço de RE hoje

O preço ao vivo de RE (RE) hoje é R$ 0.43284, com uma variação de 2.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RE para BRL é de R$ 0.43284 por RE.

RE ocupa atualmente a posição #291 em capitalização de mercado, totalizando R$ 69.08M, com um fornecimento em circulação de 159.60M RE. Nas últimas 24 horas, RE foi negociado entre R$ 0.41645 (mínimo) e R$ 0.44654 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.069739672554208539, enquanto a mínima histórica foi de R$ 2.045230496049353865.

No desempenho de curto prazo, RE movimentou-se +1.90% na última hora e +12.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 218.41K.

Informações de mercado de RE (RE)

Classificação No.291 Capitalização de mercado R$ 69.08MR$ 69.08M R$ 69.08M Volume (24h) R$ 218.41KR$ 218.41K R$ 218.41K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 432.84MR$ 432.84M R$ 432.84M Fornecimento Circulante 159.60M 159.60M 159.60M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 15.96% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de RE é R$ 69.08M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 218.41K. A oferta em circulação de RE é 159.60M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 432.84M.