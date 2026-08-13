Cotação RE (RE)
O preço ao vivo de RE (RE) hoje é R$ 0.43284, com uma variação de 2.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RE para BRL é de R$ 0.43284 por RE.
RE ocupa atualmente a posição #291 em capitalização de mercado, totalizando R$ 69.08M, com um fornecimento em circulação de 159.60M RE. Nas últimas 24 horas, RE foi negociado entre R$ 0.41645 (mínimo) e R$ 0.44654 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.069739672554208539, enquanto a mínima histórica foi de R$ 2.045230496049353865.
No desempenho de curto prazo, RE movimentou-se +1.90% na última hora e +12.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 218.41K.
No.291
15.96%
ETH
A capitalização de mercado atual de RE é R$ 69.08M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 218.41K. A oferta em circulação de RE é 159.60M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 432.84M.
+1.90%
+2.70%
+12.27%
+12.27%
Acompanhe as variações de preço de RE para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.0590593
|+2.70%
|30 dias
|R$ -0.09391
|-17.83%
|60 dias
|R$ +0.33284
|+332.84%
|90 dias
|R$ +0.33284
|+332.84%
Hoje, RE registrou uma variação de R$ +0.0590593 (+2.70%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.09391 (-17.83%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, RE teve uma variação de R$ +0.33284 (+332.84%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.33284 (+332.84%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de RE. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de RE: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
RE_USDT está operando no período de 4 horas a 0,42053, tendo rompido o ponto de pivô R2 em 0,4193. Atualmente, o preço encontra-se na área de extensão acima do centro do canal, em 0,4054. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta de curto prazo, com as médias móveis simples (MA) e exponenciais (EMA) emitindo sinais de compra. No entanto, há divergência na consistência dos indicadores: os indicadores de tendência apontam para cima, enquanto os osciladores não confirmam ainda uma ruptura simultânea. A estrutura de mercado mantém um padrão de consolidação em níveis elevados, com o preço se afastando do intervalo central sem realizar um recuo de confirmação. O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo. O RSI permanece em zona neutra, e a distribuição da força motriz mostra características dispersas. Os valores do KDJ e do StochRSI indicam necessidade de correção após sobrecompra de curto prazo. As Bandas de Bollinger estão abertas, refletindo volatilidade estável, sem sinais de expansão ou contração extremas. Há uma clara separação entre os indicadores de curto e longo prazo, evidenciando a combinação de perda de impulso de curto prazo com tendência de alta de médio prazo. As principais referências de preços próximas são: o ponto de pivô R2 em 0,4193, distante 0,00123 do preço atual; o primeiro suporte abaixo localizado no ponto de pivô R1 em 0,4117, a 0,00883 do preço atual; o centro de referência mais distante em 0,4054, a 0,01513 do preço atual; e o suporte adicional mais abaixo no ponto de pivô S1 em 0,3978, a 0,02273 do preço atual. Acima, não há resistências significativas de curto prazo, e o preço encontra-se em uma região de picos locais.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de RE pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Re Protocol is a decentralized platform that channels stablecoin capital into fully collateralized reinsurance contracts through licensed insurers. Users deposit stablecoins into Insurance Capital Layers (ICLs), which allocate capital to quota-share reinsurance agreements. In return, depositors earn yield derived from a blend of on-chain and off-chain sources, plus a token-specific spread.
Para uma compreensão mais aprofundada de RE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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