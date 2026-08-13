Preço de IKUN hoje

O preço ao vivo de IKUN (IKUN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IKUN para USD é de $ 0 por IKUN.

IKUN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 101,806, com um fornecimento em circulação de 1000.00M IKUN. Nas últimas 24 horas, IKUN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03240492, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IKUN movimentou-se -0.35% na última hora e +6.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.73K.

Informações de mercado de IKUN (IKUN)

Capitalização de mercado $ 101.81K$ 101.81K $ 101.81K Volume (24h) $ 52.73K$ 52.73K $ 52.73K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 101.81K$ 101.81K $ 101.81K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,997,932.3 999,997,932.3 999,997,932.3

A capitalização de mercado atual de IKUN é $ 101.81K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.73K. A oferta em circulação de IKUN é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997932.3. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 101.81K.