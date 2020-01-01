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Principais tokens de BONK.fun Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor BONK.fun Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03843
-2.48%
+8.18%
-10.54%
$ 44.21M
$ 11.37M
2
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04085
+0.37%
-0.05%
+5.02%
$ 41.00M
$ 2.20M
3
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.036454
+2.27%
-1.58%
-14.24%
$ 36.33M
$ 3.44M
4
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006151
+0.60%
+1.67%
+4.00%
$ 20.22M
$ 3.53T
5
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002416
+0.21%
-1.55%
-0.37%
$ 13.40M
$ 20.78M
6
fih
fih
FIH
$ 0.0077232
-0.50%
-0.03%
-15.64%
$ 7.72M
$ 379.76K
7
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00325138
0.00%
--
-2.78%
$ 1.78M
$ 353.73
8
Kori
Kori
KORI
$ 0.00131998
-0.23%
+0.05%
+12.58%
$ 1.32M
$ 33.72K
9
Aircoin
Aircoin
AIRCOIN
$ 0.00081229
-0.24%
-0.01%
-13.10%
$ 810.15K
$ 146.84K
10
Scamcoin
Scamcoin
SCAM
$ 0.00073015
-0.14%
+0.24%
+40.80%
$ 730.11K
$ 84.84K
11
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00071736
+0.08%
-0.00%
+24.38%
$ 717.26K
$ 485.34
12
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00062766
-0.57%
-0.00%
-2.10%
$ 627.50K
$ 322.48
13
Dollar Cost Average
Dollar Cost Average
DCA
$ 0.00033582
-2.58%
+0.02%
-12.91%
$ 335.66K
$ 2.72K
14
1 Coin Can Change Your Life
1 Coin Can Change Your Life
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE
$ 0.0003312
+0.93%
-0.05%
-15.95%
$ 331.14K
$ 318.70K
15
REST
REST
REST
$ 0.00054174
+2.49%
+0.18%
+40.38%
$ 270.80K
$ 5.66K
16
Ani Grok Companion
Ani Grok Companion
ANI
$ 0.00024773
-0.41%
+0.02%
-0.27%
$ 247.72K
$ 36.14K
17
Capybara
Capybara
CAPY
$ 2.34166E-7
+0.56%
-38.30%
+29.07%
$ 234.09K
--
18
Momo
Momo
MOMO
$ 0.00021179
+0.44%
-0.04%
-5.35%
$ 210.65K
$ 52.03K
19
Organic
Organic
ORG
$ 0.0016683
-0.15%
-0.05%
-3.04%
$ 205.74K
$ 966.11
20
Shit Piss Skin Can
Shit Piss Skin Can
SPSC
$ 0.0001664
-0.29%
+0.22%
+11.84%
$ 166.38K
$ 106.03K
21
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.0001094
-0.31%
-0.00%
+8.50%
$ 109.37K
$ 170.99
22
Bonk Level Saviour
Bonk Level Saviour
SAVIOUR
$ 0.00640925
0.00%
--
+2.56%
$ 108.93K
$ 29.53
23
IKUN
IKUN
IKUN
$ 0.00010169
-0.10%
+0.01%
+7.13%
$ 101.78K
$ 52.77K
24
Ibiza Final Boss
Ibiza Final Boss
BOSS
$ 0.00010381
+0.46%
-0.00%
+2.16%
$ 96.57K
$ 4.95
25
Rhetor
Rhetor
RT
$ 9.253E-5
0.00%
+0.40%
+3.32%
$ 92.53K
--
26
Grassito
Grassito
GRASSITO
$ 1.88509E-7
+0.48%
+3.30%
+29.65%
$ 78.20K
--
27
BEPE
BEPE
BEPE
$ 6.522E-5
-7.21%
-10.00%
-12.37%
$ 64.64K
--
28
Bestcoin
Bestcoin
BEST
$ 9.07801E-7
+0.30%
-0.80%
+2.11%
$ 61.03K
--
29
I AM OUT
I AM OUT
IMOUT
$ 6.025E-5
+0.48%
-1.90%
+5.46%
$ 60.25K
--
30
Lizard
Lizard
LIZARD
$ 4.84E-5
+0.48%
-1.20%
-4.16%
$ 48.39K
--
31
just memecoin
just memecoin
MEMECOIN
$ 4.408E-5
+0.48%
-0.70%
+0.57%
$ 43.77K
--
32
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.194E-5
+0.48%
-13.20%
-20.37%
$ 41.93K
--
33
Valentine Grok Companion
Valentine Grok Companion
VALENTINE
$ 4.101E-5
+0.49%
+4.50%
+1.54%
$ 40.99K
--
34
Make Memes Great Again
Make Memes Great Again
MMGA
$ 3.376E-5
0.00%
0.00%
-0.21%
$ 33.76K
--
35
gib
gib
GIB
$ 3.09E-5
+0.49%
-1.60%
+0.13%
$ 30.89K
--
36
VALA CAPITAL MARKETS
VALA CAPITAL MARKETS
VCM
$ 3.62E-6
+0.28%
-1.30%
+1.97%
$ 28.98K
--
37
TONIC
TONIC
$TONIC
$ 2.901E-5
0.00%
-1.30%
+3.35%
$ 27.85K
--
38
Andrea Von Speed
Andrea Von Speed
ANDREA
$ 2.577E-5
+0.51%
-1.70%
-12.29%
$ 25.77K
--
39
rudi
rudi
RUDI
$ 2.513E-5
0.00%
-0.70%
+1.09%
$ 25.11K
--
40
FARTLESS COIN
FARTLESS COIN
FARTLESS
$ 2.506E-5
+0.48%
+0.10%
-0.44%
$ 25.05K
--
41
Blue Chip
Blue Chip
BLUECHIP
$ 2.441E-5
0.00%
+0.20%
-2.79%
$ 24.39K
--
42
Funless
Funless
FUNLESS
$ 4.764E-5
0.00%
-1.20%
+3.03%
$ 23.80K
--
43
PairPunk
PairPunk
PAIR
$ 2.043E-5
+0.49%
-2.30%
-10.32%
$ 20.41K
--
44
BARKcoin
BARKcoin
BARKCOIN
$ 1.79E-5
+0.45%
-0.40%
+7.12%
$ 17.89K
--
45
Sombrero Memes
Sombrero Memes
SOMBRERO
$ 1.717E-5
0.00%
-0.30%
-4.66%
$ 17.10K
--
46
Horny Jail
Horny Jail
JAIL
$ 1.639E-5
+0.99%
-0.40%
+3.87%
$ 16.39K
--
47
HODL Coin
HODL Coin
HODL
$ 1.423E-5
+0.49%
+0.20%
-4.62%
$ 14.22K
--
48
Itty Bitty
Itty Bitty
ITTY
$ 1.399E-5
+0.50%
-0.50%
-3.98%
$ 13.99K
--
49
The American Dream
The American Dream
DREAM
$ 1.335E-5
0.00%
-6.00%
-14.81%
$ 13.35K
--
50
Bonkyo
Bonkyo
BONKYO
$ 1.211E-5
+0.50%
+0.10%
-14.24%
$ 12.04K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de BONK.fun Ecosystem e por que são populares?
Tokens de BONK.fun Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 62 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $172.29M.
Qual é o token de BONK.fun Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de BONK.fun Ecosystem acompanhados na MEXC, TRUST apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 12.09% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de BONK.fun Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 62 tokens de BONK.fun Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de BONK.fun Ecosystem incluem BANK, PNUT, USELESS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria BONK.fun Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de BONK.fun Ecosystem é de aproximadamente $172.29M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor BONK.fun Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.