O que é HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently. One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance. Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre HotKeySwap (HOTKEY) Quanto vale hoje o HotKeySwap (HOTKEY)? O preço ao vivo de HOTKEY em USD é 0.00200803 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HOTKEY para USD? $ 0.00200803 . Confira o O preço atual de HOTKEY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de HotKeySwap? A capitalização de mercado de HOTKEY é $ 190.70K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HOTKEY? O fornecimento circulante de HOTKEY é de 95.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HOTKEY? HOTKEY atingiu um preço máximo histórico de 0.581112 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HOTKEY? HOTKEY atingiu um preço minímo histórico de 0.00193587 USD . Qual é o volume de negociação de HOTKEY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HOTKEY é -- USD . HOTKEY vai subir ainda este ano? HOTKEY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HOTKEY para uma análise mais detalhada.

