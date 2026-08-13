Qual é o preço atual de HashPack?

HashPack está sendo negociado a R$0.0268832850344416551000, com uma variação de preço de 28.35% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de HashPack é de R$0.42210316335465039000, enquanto o ATL é de R$0.0203256833806013466000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de PACK hoje?

A capitalização de mercado está em R$17631836.95945235616000, colocando o ativo no #1977 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de HashPack?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com PACK.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 664424506.172837 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria HashPack se enquadra?

HashPack faz parte da classificação Wallets,Hedera Ecosystem,Made in USA, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de PACK?

Operar na rede -- permite que PACK aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.