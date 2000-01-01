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Principais tokens de Hedera Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Hedera Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,689.89
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.754
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
5
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06622
+0.15%
-0.69%
-2.82%
$ 2.87B
$ 1.39M
6
FINS
FINS
FINS
$ 0.04066664
0.00%
--
0.00%
$ 34.35M
$ 42.64K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,883.35
+0.03%
0.00%
-0.54%
$ 13.94M
$ 486.47K
8
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.780652
-0.01%
0.00%
+0.13%
$ 12.23M
$ 305.60K
9
SaucerSwap
SaucerSwap
SAUCE
$ 0.01249
0.00%
+0.24%
-2.35%
$ 11.32M
$ 103.55K
10
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.701885
-0.12%
-0.00%
+0.20%
$ 6.27M
$ 3.16K
11
HashPack
HashPack
PACK
$ 0.00523647
+25.96%
+0.25%
+21.64%
$ 3.54M
$ 3.94K
12
HubSuite
HubSuite
HSUITE
$ 9.372E-5
+1.55%
+30.90%
+14.99%
$ 2.10M
--
13
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 2.002E-5
+1.68%
+17.90%
+15.32%
$ 1.33M
--
14
HAI
HAI
HAI
$ 0.001586
+0.06%
-0.75%
+14.09%
$ 1.32M
$ 12.41M
15
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00880925
-10.73%
+0.08%
+3.63%
$ 1.20M
$ 3.81K
16
STEAM
STEAM
STEAM
$ 0.0026435
-7.07%
+0.16%
+12.85%
$ 732.96K
$ 3.83
17
xPACK
xPACK
XPACK
$ 0.00516376
-6.91%
+0.13%
+8.28%
$ 698.97K
$ 455.20
18
GRELF
GRELF
GRELF
$ 0.086629
-0.93%
+0.19%
+15.46%
$ 577.53K
$ 1.57
19
xBONZO
xBONZO
XBONZO
$ 0.00992415
-7.21%
--
+7.15%
$ 380.62K
$ 384.34
20
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.31
0.00%
+0.00%
-0.76%
$ 182.56K
$ 19.11
21
Kabila
Kabila
KBL
$ 0.00079532
+3.02%
+0.23%
+19.96%
$ 177.85K
$ 52.76
22
HeadStarter
HeadStarter
HST
$ 0.0009282
0.00%
--
-3.76%
$ 174.88K
$ 1.65
23
Dosa the Demon
Dosa the Demon
DOSA
$ 0.0001784
-8.17%
+0.11%
+14.13%
$ 174.83K
$ 251.50
24
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001169
-1.91%
-6.79%
-18.06%
$ 117.99K
$ 429.69M
25
Meme Millionaires
Meme Millionaires
MFM
$ 0.00010554
0.00%
--
-2.93%
$ 83.49K
$ 1.65
26
GCoin
GCoin
GC
$ 0.00075847
-0.09%
+0.19%
-2.02%
$ 75.85K
$ 39.70
27
SMACKM
SMACKM
SMACKM
$ 8.195E-5
+2.95%
+18.20%
+15.46%
$ 66.85K
--
28
DINO
DINO
DINO
$ 6.451E-5
0.00%
-3.30%
-1.77%
$ 63.22K
--
29
Calaxy
Calaxy
CLXY
$ 0.00057912
0.00%
0.00%
-2.98%
$ 53.34K
$ 6.66
30
Jeeteroo
Jeeteroo
JEET
$ 0.00011433
+3.02%
+0.24%
+19.37%
$ 42.96K
$ 24.89
31
Sauce Inu
Sauce Inu
SAUCEINU
$ 3.29513E-7
0.00%
-0.80%
-14.85%
$ 32.95K
--
32
HBARbarian
HBARbarian
HBARBARIAN
$ 2.83E-6
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 28.26K
--
33
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0020144
0.00%
-0.61%
-0.30%
--
$ 55.09K
34
Intuition
Intuition
TRUST
$ 0.05399
-6.73%
+12.09%
+11.90%
--
$ 2.03M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Hedera Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Hedera Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 34 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $95.04B.
Qual é o token de Hedera Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Hedera Ecosystem acompanhados na MEXC, HSUITE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 30.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Hedera Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 34 tokens de Hedera Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Hedera Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Hedera Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Hedera Ecosystem é de aproximadamente $95.04B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Hedera Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.