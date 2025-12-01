Preço de Goldn hoje

O preço ao vivo de Goldn (GOLDN) hoje é --, com uma variação de 4.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLDN para USD é de -- por GOLDN.

Goldn ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,227,240, com um fornecimento em circulação de 14.00B GOLDN. Nas últimas 24 horas, GOLDN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00218317, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOLDN movimentou-se +0.21% na última hora e -14.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Goldn (GOLDN)

Capitalização de mercado $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M Fornecimento Circulante 14.00B 14.00B 14.00B Fornecimento total 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

