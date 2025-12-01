Preço de GM Everyday hoje

O preço ao vivo de GM Everyday (GM) hoje é $ 0.00002795, com uma variação de 1.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GM para USD é de $ 0.00002795 por GM.

GM Everyday ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,956, com um fornecimento em circulação de 1.00B GM. Nas últimas 24 horas, GM foi negociado entre $ 0.00002737 (mínimo) e $ 0.0000284 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00442348, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000105.

No desempenho de curto prazo, GM movimentou-se +0.32% na última hora e +5.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GM Everyday (GM)

Capitalização de mercado $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

