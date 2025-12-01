Preço de Gen Z Quant hoje

O preço ao vivo de Gen Z Quant (QUANT) hoje é $ 0.00025848, com uma variação de 1.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QUANT para USD é de $ 0.00025848 por QUANT.

Gen Z Quant ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 258,433, com um fornecimento em circulação de 999.81M QUANT. Nas últimas 24 horas, QUANT foi negociado entre $ 0.00025554 (mínimo) e $ 0.000264 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.06486, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00023331.

No desempenho de curto prazo, QUANT movimentou-se -0.84% na última hora e -0.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gen Z Quant (QUANT)

Capitalização de mercado $ 258.43K$ 258.43K $ 258.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 258.43K$ 258.43K $ 258.43K Fornecimento Circulante 999.81M 999.81M 999.81M Fornecimento total 999,805,843.577834 999,805,843.577834 999,805,843.577834

A capitalização de mercado atual de Gen Z Quant é $ 258.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QUANT é 999.81M, com um fornecimento total de 999805843.577834. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 258.43K.