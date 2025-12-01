Preço de Flyte AI hoje

O preço ao vivo de Flyte AI (FLYTE) hoje é $ 0.00049859, com uma variação de 6.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLYTE para USD é de $ 0.00049859 por FLYTE.

Flyte AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 498,592, com um fornecimento em circulação de 1.00B FLYTE. Nas últimas 24 horas, FLYTE foi negociado entre $ 0.00048364 (mínimo) e $ 0.0006061 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00254651, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00026914.

No desempenho de curto prazo, FLYTE movimentou-se +0.42% na última hora e +0.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Flyte AI (FLYTE)

Capitalização de mercado $ 498.59K$ 498.59K $ 498.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 498.59K$ 498.59K $ 498.59K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

