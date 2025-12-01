Preço de Fartcat hoje

O preço ao vivo de Fartcat (FARTCAT) hoje é --, com uma variação de 3.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FARTCAT para USD é de -- por FARTCAT.

Fartcat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 85,761, com um fornecimento em circulação de 999.45M FARTCAT. Nas últimas 24 horas, FARTCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01483595, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FARTCAT movimentou-se -0.39% na última hora e +4.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fartcat (FARTCAT)

