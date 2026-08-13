Preço de FalkorDB hoje

O preço ao vivo de FalkorDB (FLKR) hoje é $ 0.053485, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLKR para USD é de $ 0.053485 por FLKR.

FalkorDB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,742, com um fornecimento em circulação de 499.99K FLKR. Nas últimas 24 horas, FLKR foi negociado entre $ 0.053091 (mínimo) e $ 0.053429 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.24, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.053091.

No desempenho de curto prazo, FLKR movimentou-se +0.11% na última hora e -20.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 63.51.

Informações de mercado de FalkorDB (FLKR)

Capitalização de mercado $ 26.74K$ 26.74K $ 26.74K Volume (24h) $ 63.51$ 63.51 $ 63.51 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.74K$ 26.74K $ 26.74K Fornecimento Circulante 499.99K 499.99K 499.99K Fornecimento total 499,987.413738 499,987.413738 499,987.413738

A capitalização de mercado atual de FalkorDB é $ 26.74K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.51. A oferta em circulação de FLKR é 499.99K, com um fornecimento total de 499987.413738. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.74K.