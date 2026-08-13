Preço de FalkorDB (FLKR)
O preço ao vivo de FalkorDB (FLKR) hoje é $ 0.053485, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLKR para USD é de $ 0.053485 por FLKR.
FalkorDB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,742, com um fornecimento em circulação de 499.99K FLKR. Nas últimas 24 horas, FLKR foi negociado entre $ 0.053091 (mínimo) e $ 0.053429 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.24, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.053091.
No desempenho de curto prazo, FLKR movimentou-se +0.11% na última hora e -20.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 63.51.
A capitalização de mercado atual de FalkorDB é $ 26.74K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.51. A oferta em circulação de FLKR é 499.99K, com um fornecimento total de 499987.413738. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.74K.
+0.11%
+0.18%
-20.88%
-20.88%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de FalkorDB em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de FalkorDB em USD foi de $ -0.0289161785.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de FalkorDB em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de FalkorDB em USD foi de $ +0.000000425707492634.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+0.18%
|30 dias
|$ -0.0289161785
|-54.06%
|60 dias
|$ 0
|--
|90 dias
|$ +0.000000425707492634
|+0.00%
Em 2040, o preço de FalkorDB pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de FalkorDB?
Negociando a R$0.26804178997684665000, FalkorDB apresentou uma variação de preço de 0.18% nas últimas 24 horas.
Como a oferta de tokens afeta a avaliação de FLKR?
A oferta desempenha um papel fundamental: com 499987.413738 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.
Qual é a capitalização de mercado de FalkorDB?
Sua capitalização de mercado é de R$134018.38922241438000, ocupando a posição #8201 globalmente e indicando a escala de adoção da rede.
Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?
FLKR registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.
Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?
Ela variou entre R$0.26606724636179799000 e R$0.26776114418384481000, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.
Como FalkorDB se encaixa na categoria Infrastructure,Solana Ecosystem?
Como token Infrastructure,Solana Ecosystem, FLKR compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.
Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?
Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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