Preço de Evrmore hoje

O preço ao vivo de Evrmore (EVR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVR para USD é de $ 0 por EVR.

Evrmore ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 174,892, com um fornecimento em circulação de 11.12B EVR. Nas últimas 24 horas, EVR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EVR movimentou-se +0.07% na última hora e -20.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Evrmore (EVR)

Capitalização de mercado $ 174.89K$ 174.89K $ 174.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 174.89K$ 174.89K $ 174.89K Fornecimento Circulante 11.12B 11.12B 11.12B Fornecimento total 11,123,564,764.26589 11,123,564,764.26589 11,123,564,764.26589

A capitalização de mercado atual de Evrmore é $ 174.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EVR é 11.12B, com um fornecimento total de 11123564764.26589. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 174.89K.