Qual é o preço atual de Etherex?

Etherex está sendo negociado a R$0.0272351206359030261000, o que representa uma variação de preço de 15.11% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como REX se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 15.11% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se REX está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Etherex está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Linea Ecosystem?

No segmento Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Linea Ecosystem, REX demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Etherex hoje?

A capitalização de mercado de R$1567251.39642272181000 coloca REX no ranking #4225, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0236143889836178589000 e R$0.027333396778773849000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente REX está sendo negociado?

Etherex gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de REX?

Com 57568281.69707799 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.