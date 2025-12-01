Preço de EquitEdge hoje

O preço ao vivo de EquitEdge (EEG) hoje é $ 0.05005, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EEG para USD é de $ 0.05005 por EEG.

EquitEdge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,019,981, com um fornecimento em circulação de 400.00M EEG. Nas últimas 24 horas, EEG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.058283, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04823955.

No desempenho de curto prazo, EEG movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de EquitEdge (EEG)

Capitalização de mercado $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Fornecimento Circulante 400.00M 400.00M 400.00M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de EquitEdge é $ 20.02M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EEG é 400.00M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.02M.